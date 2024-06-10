ريال مدريد يؤكد مشاركته في مونديال الأندية

أكّد ريال مدريد الإسباني المتوّج بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الخامسة عشرة في تاريخه في بيانٍ الاثنين، مشاركته في مونديال الأندية لكرة القدم بحلته الجديدة الموسّعة العام المقبل، خلافاً لما قاله مدربه الإيطالي كارلو أنشيلوتي في مقابلة صحافية.

وقال النادي الملكي “يُعلن ريال مدريد أنه لم يُفكّر في أي وقتٍ بعدم مشاركته في مونديال الأندية الذي سينظمه الاتحاد الدولي لكرة القدم +فيفا+ للموسم المقبل 2024/2025”.

وأضاف “وبالتالي، سيشارك نادينا، كما هو مخطط، في هذه المسابقة الرسمية التي نخوضها بفخر وحماس كبيرين لجعل ملايين مشجعينا حول العالم يحلمون مرة أخرى بلقب جديد”.

بدوره، سارع أنشيلوتي للتأكيد عبر حسابه على “إكس” المشاركة أن كلامه في المقابلة الصحافية أسيء تفسيره، مضيفاً “إمكانية خوض مثل هذه البطولة هي فرصة لمواصلة القتال من أجل الجوائز الكبرى مع ريال مدريد”.

وكان أنشيلوتي صرّح في مقابلة مع صحيفة “إل جورنالي” الإيطالية نُشِرت الإثنين في عيد ميلاده الخامس والستين “عليه أن ينسى (فيفا مشاركة ريال). اللاعبون والأندية لن يشاركوا في هذه البطولة. مباراة واحدة لريال مدريد تساوي 20 مليون يورو، وفيفا يريد أن يعطينا هذا المبلغ عن البطولة بأكملها. كلا”.

وتابع “على غرارنا، سترفض أندية أخرى هذه الدعوة (للمشاركة)”.

ونأى ريال بنفسه سريعاً عن تصريحات مدربه الذي قاده إلى لقبَي دوري الأبطال (فاز على بوروسيا دورتموند الألماني 2-صفر) والدوري في الموسم المنصرم.

وتُقام المسابقة المقررة العام المقبل في الولايات المتحدة بمشاركة 32 فريقاً في ظل روزنامة مباريات مكثفة جداً.

وكانت رابطة اللاعبين المحترفين في إنكلترا (بي أف أيه) حذرت “فيفا” باللجوء إلى الإضراب بعدما وصل اللاعبون إلى “نقطة الانهيار” بسبب روزنامة المباريات المكثّفة.

ويتعرّض “فيفا” لضغوط متزايدة من أجل حلّ مسألة الإرهاق الذي يُعاني منه لاعبو النخبة بسبب ازدحام المباريات، مع التهديد باتخاذ إجراءات قانونية.