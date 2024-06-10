المجلس البلدي: ضرورة تنظيم وضبط معايير السلامة لإعادة تدوير الإطارات

أكدت رئيسة لجنة شؤون البيئة في المجلس البلدي علياء الفارسي ضرورة تنظيم وضبط وتحقيق معايير السلامة لعملية إعادة تدوير الإطارات خصوصا مع ظاهرة انتشار الحرائق التي ينتج عنها مواد ضارة وسامة.

وقالت الفارسي في بيان صحفي اليوم الاثنين عقب زيارة ميدانية إلى مصنع إعادة تدوير الإطارات إن هذه الزيارة جاءت ضمن خطة عمل اللجنة للاطلاع على الاستخدامات التي يمكن اعتمادها بعد إعادة تدوير الإطارات بشكل عام وللتأكد من سلامة الإجراءات لضمان صحة وسلامة الأفراد والبيئة.

وأوضحت أن إعادة تدوير الإطارات تدخل في العديد من الصناعات المفيدة مثل استخدامها كوقود لأفران المصانع وصناعة أرضيات النوادي الرياضية والملاعب وممرات الدراجات الهوائية.

وأشارت إلى اتفاقية (بازل) الدولية بشأن استراتيجيات التعامل مع النفايات الخطرة والتي وضعت جدولا متكاملا لفوائد وعيوب وسائل التخلص السليم بيئيا للنفايات.

وبينت الفارسي أن الإطارات المتكدسة يمكن استخدامها بعد تدويرها في أعمال الطرق ذلك حسب ما نصت عليه الاتفاقية إذ تتميز الإطارات بالمتانة والمرونة ومقاومة التشوه والتشقق وغيرها من المميزات الأخرى.

وذكرت أن لجنة شؤون البيئة بالمجلس ستعقد ورشة عمل بهذا الشأن وستدعو جميع الجهات ذات الصلة للتوصل إلى الحلول المرجوة في هذا الشأن.

زيارة ميدانية لمصنع اعادة تدوير الاطارات