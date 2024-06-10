الكويت تطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته ووقف الحرب الشعواء ضد الفلسطنيين

طالب مندوب دولة الكويت الدائم لدى مكتب الامم المتحدة في جنيف والمنظمات الأخرى السفير ناصر الهين اليوم الاثنين المجتمع الدولي بتحمل مسؤولية تاريخية وحشد الجهود لوقف الحرب الشعواء المستمرة ضد الأبرياء من الشعب الفلسطيني الأعزل وإعطاء هذا الشعب المناضل حقه المشروع وفقا لكافة القوانين والمواثيق الدولية.

وقال السفير الهين في كلمة افتتح بها أعمال فعالية تنظمها الكويت مع كل بلجيكا ومنظمة العمل الدولية في قصر الأمم المتحدة بمدينة جنيف السويسرسة بحضور عدد من الدول المانحة لدعم الأراضي الفلسطينية المحتلة إن “هذه الفعالية الهامة تعد رسالة تضامن ومؤازرة للضحايا والمنكوبين من الشعب الفلسطيني الشقيق وبشكل خاص في غزة الجريحة”.

وأضاف أن “الجميع متفق على أن الموقف الذي يشهده المجتمع الدولي بأسره يعتبر دقيقا نظرا لما يجري اليوم من ممارسات ترتكب بحق الفلسطينيين في غزة وآخرها الجريمة النكراء ضد الأبرياء في مخيم النصيرات”.

واعتبر السفير الهين أن ما يحدث في (رفح) أيضا هو دليل راسخ على ما تقوم به القوة القائمة بالاحتلال من انتهاكات لكافة المواثيق الدولية مشيرا إلى أن ما يدمي القلب هو ما نشهده من ضحايا من اطفال ونساء ومسنين لا ذنب لهم إلا أنهم كانوا عرضة لهذه الحرب الاجرامية.

ولفت الى المعاناة المتواصلة للشعب الفلسطيني منذ 75 قائلا إن “ذلك يدفعنا لمناشدتكم للتكاتف والوقوف ضد التعسف الذي تقوم به القوة القائمة بالاحتلال تجاه العمال الفلسطينيين وتقديم المساعدات الانسانية العاجلة لرفع المعاناة عن المنكوبين.

وأكد السفير الهين أن دولة الكويت وانطلاقا من إيمانها الراسخ بعدالة القضية الفلسطينية لم ولن تتوانى عن مد يد العون والمساعدة للأشقاء الفلسطينيين وستستمر في دعمهم تحقيقا لإقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود يونيو 1967.

ويتزامن تنظيم هذه الفعالية التي تنظمها الكويت وبلجيكا مع انعقاد الدورة ال112 لمنظمة العمل الدولية التي انطلقت أعمالها في الثالث من يونيو الجاري وتستمر حتى ال14 منه.