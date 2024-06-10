الداخلية: ضبط مواد يشتبه بأنها مخدرة وأسلحة بيضاء وهواتف نقاله في حملة تفتيشية مفاجئة على عنابر سجن النساء

استمراراً للحملات التفتيشية على نزلاء المؤسسات الإصلاحية قامت فرق التفتيش التابعة لقوات الأمن الخاصة بالتعاون مع ادارة أمن السجون بشن حملة تفتيشية مفاجئة على عنابر سجن النساء وأسفرت عن ضبط عدد من الممنوعات (هواتف نقالة – اسلاك شواحن – أسلحة بيضاء) ومواد يشتبه بأنها مخدرة بحوزة عدد من النزيلات مخبئة بطريقة سرية، وتم احالة المضبوطات إلى جهات الإختصاص وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

المصدر وزارة الداخلية