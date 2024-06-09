كيم يو جونج شقيقة زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون

شقيقة كيم تتوعّد بـ”رد جديد” على الدعاية الكورية الجنوبية بمكبّرات الصوت

9 يونيو، 2024
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حذّرت شقيقة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون سيول من “رد جديد” ومن “وضع خطير للغاية” بعد أن استأنف الجنوب البث الدعائي عبر مكبرات الصوت بالقرب من الحدود الأحد حسبما ذكرت وكالة يونهاب.

وقالت كيم يو جونغ أحد المتحدثين الرئيسيين باسم النظام، إنه “إذا اختارت كوريا الجنوبية الانخراط في إلقاء المنشورات والاستفزازات بمكبرات الصوت عبر الحدود، فمن دون شك ستشهد ردنا الجديد” حسبما ذكرت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية نقلا عن وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية.

وأضافت أن البث عبر مكبرات الصوت الذي استأنفه الجنوب الأحد بعد أسابيع من إرسال مناطيد مليئة بالقمامة عبر الحدود من الشمال، “مقدمة لوضع خطير للغاية”.

المصدر
أ ف ب
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9 يونيو، 2024
0 35 أقل من دقيقة

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