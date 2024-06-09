سمو ولي العهد يستقبل العبد الله واليوسف والمحافظين وقيادات في الداخلية والجيش والحرس والإطفاء

سمو ولي العهد يستقبل العبد الله واليوسف والمحافظين وقيادات في الداخلية والجيش والحرس والإطفاء

استقبل سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله بقصر السيف صباح اليوم سمو الشيخ أحمد العبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء.

كما استقبل سمو ولي العهد حفظه الله بقصر السيف صباح اليوم معالي نائب رئيس الحرس الوطني الشيخ فيصل نواف الأحمد الصباح.

واستقبل سمو ولي العهد حفظه الله بقصر السيف صباح اليوم معالي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح.

كما استقبل سمو ولي العهد حفظه الله بقصر السيف صباح اليوم معالي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح والسادة محافظ حولي علي سالم الأصفر ومحافظ الفروانية الشيخ عذبي ناصر العذبي الصباح ومحافظ العاصمة الشيخ عبدالله سالم العلي الصباح ومحافظ مبارك الكبير ومحافظ الأحمدي بالتكليف الشيخ صباح بدر صباح السالم الصباح ومحافظ الجهراء حمد جاسم محيسن الحبشي.

حيث قدموا لسموه حفظه الله التهاني بمناسبة صدور الأمر الأميري بتعيين سموه وليا للعهد من قبل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه.

واستقبل سمو ولي العهد حفظه الله بقصر السيف صباح اليوم معالي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح والسادة رئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن طيار بندر سالم المزين ووكيل وزارة الداخلية الفريق الشيخ سالم نواف الأحمد الجابر الصباح ووكيل الحرس الوطني الفريق الركن مهندس هاشم عبدالرزاق الرفاعي ورئيس قوة الإطفاء العام بالتكليف اللواء خالد عبدالله فهد ورئيس الموارد البشرية وتقنية المعلومات بوزارة الداخلية الشيخ مبارك سالم العلي الصباح.

حيث قدموا لسموه حفظه الله التهاني بمناسبة صدور الأمر الأميري بتعيين سموه وليا للعهد من قبل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه.

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