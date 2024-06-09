المجلس البلدي يزكي جميع أعضاء اللجان الرئيسية والفرعية لدور الانعقاد الثالث

زكى المجلس البلدي في أولى جلساته غير العادية لدور الانعقاد الثالث للفصل التشريعي الثالث عشر اليوم الأحد برئاسة عبدالله المحري جميع أعضاء اللجان الرئيسية والفرعية.

وصادق المجلس في بداية جلسته على محضر الاجتماع العادي العشرين لدور الانعقاد الثاني للفصل التشريعي الثالث عشر للمجلس البلدي بتاريخ الثالث من يونيو الجاري.

وزكى المجلس أعضاء اللجنة الفنية باختيار العضو منيرة الأمير رئيسا وعبدالله العنزي مقررا فيما تم تزكية كل من الدكتور حسن كمال وفهد الخنين وعلياء الفارسي وعبداللطيف الدعي وخالد المطيري أعضاء.

كما زكى أعضاء المجلس اللجنة القانونية والمالية باختيار فهد العبد الجادر رئيسا ووليد الدغر مقررا وشريفة الشلفان واسماعيل بهبهاني وخالد المطيري أعضاء للجنة.

ووافق على تزكية أعضاء لجنة شؤون البيئة باختيار علياء الفارسي رئيسا وشريفة الشلفان مقررا ووليد الدغر وعبدالله العنزي وفهد الخنين أعضاء كما زكى سعود الكندري رئيسا للجنة الاعتراضات والشكاوى وفهد العبدالجادر مقررا لها واسماعيل بهبهاني وسعود الكندري ونصار العازمي أعضاء.

وزكى المجلس فرح الرومي رئيسا للجنة المهن الهندسية وعبداللطيف الدعي مقررا ومنيرة الأمير واسماعيل بهبهاني والدكتور حسن كمال أعضاء فيما زكى أعضاء لجنة الاصلاح والتطوير باختيار عبداللطيف الدعي رئيسا واسماعيل بهبهاني مقررا وشريفة الشلفان وفرح الرومي وعلياء الفارسي أعضاء.

كما زكى أعضاء اللجان الفرعية للمحافظات وفقا للمادة السادسة والعشرون من القانون رقم (2016/33) بشأن بلدية الكويت باختيار 5 أعضاء لكل لجنة تخص المحافظات الست المختلفة.