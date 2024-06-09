بوبيان يوفر لعملائه “العيادي” من الفئات النقدية بالتزامن مع عيد الأضحى

بالتزامن مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، أعلن بنك بوبيان عن توفير “العيادي” داخل جميع فروعه المنتشرة في الكويت و بعض أجهزة السحب الآلي والتي تسمح بسحب أوراق نقدية من فئات الدينار الكويتي (1 و5 و10 و20).

وقال نائب المدير العام للقنوات المصرفية المباشرة في بنك بوبيان خالد الشمري “نحرص على العمل بصورة مستمرة لتوفير “العيادي” لعملائنا في جميع فروع البنك المنتشرة في الكويت وخلال أوقات العمل الرسمية، لنؤكد من خلالها حرصنا على مشاركتهم في مختلف الأعياد والمناسبات، وذلك من خلال التواصل المستمر عبر قنواتنا المختلفة المنتشرة لنكون دوماً الاقرب إليهم”.

وأضاف أن الخدمة متوافرة خلال الفترة من 9 وحتى 16 يونيو الجاري، عبر 57 جهاز ATM للسحب الآلي المتواجدة في فروع المجمعات التجارية أومواقع محددة بجانب الجمعيات التعاونية وبعض الفروع الأخري لتُلبي متطلبات عملائنا من فئات العيادي المختلفة خلال عطلة العيد، وذلك استعداداً لمواجهة ارتفاع عمليات السحب من الأجهزة من قبل العملاء خلال فترة العيد وما قبلها وفق أعلى مستويات الأمان وأحدث التقنيات المصرفية.

وأكد الشمري أن خدمة العيادي من بنك بوبيان تتماشى مع استراتيجيته رفع مستوى رضا وولاء العملاء من مختلف الشرائح، موضحاً أن البنك لا يدخر جهداً لإثراء تجربتهم المصرفية وتلبية تطلعاتهم وفق أعلى المعايير في الجودة والتميز.