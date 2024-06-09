الموقوفين

الداخلية: ضبط شبكة دعارة دولية تمارس نشاطها عن طريق أحد الحسابات الإلكترونية

9 يونيو، 2024
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ضمن جهود قطاع الأمن الجنائي في مكافحة الظواهر السلبية والأعمال المنافية للآداب العامة ومتابعة الحسابات المتخصصة في هذه الأنشطة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

تمكنت الإدارة العامة للمباحث الجنائية ممثلة في ادارة حماية الآداب العامة ومكافحة الاتجار بالأشخاص من ضبط شبكة دعارة دولية مكونة من 3 نساء من جنسيات مختلفة تمارس الدعارة عن طريق أحد الحسابات عبر المواقع الإلكترونية مقابل مبالغ مالية، وتم احالتهن إلى جهة الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهن.

المصدر
وزارة الداخلية
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9 يونيو، 2024
0 34 أقل من دقيقة

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