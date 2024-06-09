جمارك الكويت تضبط ما يقارب 29 الف علبة من المشروبات الكحولية قادمة من دولة اسيوية في ميناء شويخ

الجمارك: ضبط ما يقارب 29 الف علبة من المشروبات الكحولية قادمة من دولة اسيوية في ميناء شويخ

9 يونيو، 2024
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تمكّن رجال الجمارك في ادارة جمارك الموانئ الشمالية وجزيرة فيلكا من إحباط إدخال ما يقارب 29 الف علبة من المشروبات الكحولية مخبأة بطريقة سرية في حاوية قادمة من دولة اسيوية

وفي التفاصيل أنه وصلت إلى ميناء الشويخ حاوية 40 قدم مذكور في بيانها انها تحوي على مشروبات طاقة قادمة من احدى الدول الاسيوية ، حيث قام المفتشون الجمركيون بفحص الحاوية فحصاً دقيقاً ، فتم العثور على ما يقارب 29 الف من المشروبات الكحولية وتم تسليمها الى الجهات المختصه لاجراء اللازم.

وتحذّر الإدارة العامة للجمارك كل من تسوّل له نفسه تهريب المواد المخدرة والبضائع المحظورة بكافة أشكالها وأنواعها إلى البلاد، مشددة على أنه سيُعرّض نفسه للمساءلة القانونية واتخاذ الإجراءات الجمركية بحقه

المصدر
جمارك الكويت
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9 يونيو، 2024
0 37 أقل من دقيقة

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