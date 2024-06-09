وزارة الخارجية الكويتية

الكويت تدين وتستنكر هجوم قوات الاحتلال الإسرائيلي الهمجي على مخيم النصيرات

9 يونيو، 2024
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أعربت وزارة الخارجية عن إدانة واستنكار دولة الكويت الشديدين للهجوم الهمجي الذي شنته قوات الاحتلال الإسرائيلي على مخيم النصيرات مما تسبب في مجزرة راح ضحيتها ما يزيد عن 200 شخص من الأبرياء وخلفت المئات من الجرحى في انتهاك صارخ للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

وقالت (الخارجية) في بيان اليوم الأحد إن الوزارة تدين تلك الجريمة البشعة لتؤكد ضرورة تحمل المجتمع الدولي ومجلس الأمن مسؤولياتهم في وقف ذلك العدوان الهمجي على الشعب الفلسطيني الشقيق والذي أودى بحياة ما يزيد عن 36 ألف ضحية من الفلسطينيين المدنيين العزل كما تشدد على ضرورة إيصال المساعدات الإنسانية وتوفير الحماية للأشقاء الفلسطينيين.

المصدر
كونا
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9 يونيو، 2024
0 40 أقل من دقيقة

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