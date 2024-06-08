الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ونظيره الأمريكي جو بايدن

فرنسا وأمريكا تدعمان استخدام أرباح الأصول الروسية لصالح أوكرانيا

8 يونيو، 2024
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قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم السبت إنهما يدعمان الجهود المبذولة لاستخدام الأرباح الاستثنائية من الأصول الروسية المجمدة لصالح أوكرانيا.

وفي وثيقة مشتركة صدرت خلال زيارة بايدن إلى فرنسا، عبر الزعيمان عن قلقهما إزاء عمليات نقل أسلحة إلى روسيا من إيران وكوريا الشمالية.

وأشار ماكرون وبايدن إلى قلقهما أيضا بشأن نقل مواد ذات استخدام مزدوج من الصين وأيدا خطوات لتقييد تمرير مثل تلك العمليات عبر أنظمة المؤسسات المالية الأمريكية والفرنسية.

المصدر
رويترز
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8 يونيو، 2024
0 34 أقل من دقيقة

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