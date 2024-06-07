الاحتلال يستهدف مستشفى الكويت التخصصي بمدينة رفح جنوبي قطاع غزة

أعلنت إدارة المستشفى الكويت التخصصي بمدينة (رفح) جنوبي قطاع غزة اليوم الجمعة أن جيش الاحتلال استهدف المستشفى ما تسبب بحريق في أجزاء كبيرة منه.

وقال رئيس مجلس إدارة المستشفى الدكتور صهيب الهمص في تصريح صحفي “إن الاحتلال استهدف مستشفى الكويت التخصصي برفح وتسبب بحريق في أجزاء كبيرة من المستشفى”.

وحمل الهمص الاحتلال مسؤولية استهداف المستشفيات بشكل مباشر وإخراجها عن الخدمة.

وأكد أن الوضع الصحي كارثي للغاية بعد خروج جميع المستشفيات في محافظة (رفح) عن الخدمة جراء استمرار العملية العسكرية في المحافظة مشيرا إلى وجود عشرات الجثث ملقاة في شوارع المحافظة وعشرات المصابين لا تستطيع الطواقم الطبية الوصول إليهم .

ودعا الهمص المؤسسات الصحية الدولية إلى “الوقوف عند مسؤولياتها أمام جرائم العدو في المحافظة وإيقاف شلال الدم الفلسطيني وحرب الإبادة المستمرة على قطاع غزة بشكل عاجل”.

وكانت إدارة المستشفى ثد أعلنت في 27 مايو الماضي عن خروج المستشفى عن الخدمة بسبب العدوان الإسرائيلي واستشهاد اثنين من العاملين فيه.

وتوغل جيش الاحتلال في مدينة (رفح) فى السادس من الشهر الماضي وقام مؤخرا بتوسيع عمليته العسكرية البرية عبر احتلاله كامل محور (فيلادلفيا) وأجبر آلاف الفلسطنيين على النزوح القسري وسط قطاع غزة.