وزارة الخارجية الكويتية

دولة الكويت تدين وتستنكر قصف قوات الاحتلال مدرسة تابعة للأونروا

7 يونيو، 2024
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أعربت وزارة الخارجية عن إدانة وإستنكار دولة الكويت الشديدين لقصف الاحتلال الإسرائيلي مدرسة تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) ما أدى إلى سقوط عدد من الضحايا في صفوف النازحين الفلسطينيين العزل بينهم أطفال ونساء بعد أن اتخذوا المدرسة ملجأ يأويهم من العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة.

وشددت الوزارة في بيان لها اليوم الجمعة على أن هذه المجزرة تعد استمرارا للنهج الإجرامي الذي ترعاه قوى الإحتلال وتتخذ منه نهجا موجها نحو الفلسطينيين المدنيين العزل لتؤكد على مطالبات دولة الكويت للمجتمع الدولي ومجلس الأمن بوقف هذه الإنتهاكات الممنهجة لجميع القوانين والأعراف الدولية ومحاسبة مرتكبيها.

المصدر
كونا
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7 يونيو، 2024
0 37 أقل من دقيقة

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