لبنان يرحب ببيان الدول الداعمة لاستقراره

أعرب رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي اليوم الجمعة ترحيبه بالبيان الصادر عن قادة الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا أمس الخميس الذي “شدد على ضرورة الحفاظ على الاستقرار في لبنان”.

وثمن رئيس الحكومة في بيان موقف الدول المذكورة الداعم للبنان والداعي الى بذل كل الجهود لإيقاف التصعيد معتبرا ان “الأولوية” لديه هي “التواصل مع أصدقاء لبنان في العالم ودول القرار للجم التصعيد ووقف العدوان الاسرائيلي على جنوب لبنان”.

واشار الى ان الاتصالات الدبلوماسية اللبنانية “جنبت لبنان في العديد من المحطات مخاطر خطط الاحتلال الإسرائيلي لتوسيع الحرب ليس في اتجاه لبنان وحسب إنما على مستوى المنطقة” لافتا الى ان هذا التوجه “عبر عنه بيان الدول الأربع بتشديده على العمل لتجنب التصعيد الإقليمي”.

وكان بيان مشترك صادر عن قادة الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا على هامش الاحتفالات بالذكرى ال80 لعمليات الإنزال في نورماندي في الحرب العالمية الثانية شدد على ضرورة الحفاظ على الاستقرار في لبنان و”تصميمهم على توحيد جهودهم لدعم وقف التصعيد على طول الخط الأزرق وفقا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701 الصادر عن الأمم المتحدة”.