جانب من الحملة العام الماضي

“النجاة الخيرية” تطلق غدا حملة “10 آلاف أضحية” لإسعاد أكثر من 200 ألف شخص

6 يونيو، 2024
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أعلنت جمعية النجاة الخيرية اليوم الخميس عن إطلاق حملة (10 آلاف أضحية) يوم غد الجمعة بهدف إسعاد أكثر من 200 ألف شخص في عشر دول هي الأكثر احتياجا.

وقال مدير عام الجمعية محمد الأنصاري لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن الحملة تهدف إلى تنفيذ 10 آلاف أضحية في الدول التي تعاني من الفقر الشديد مبينا أن الأولوية ستكون للمتضررين في غزة واللاجئين السودانيين والنازحين اليمنيين والصوماليين.

وذكر أن الجمعية تنفذ الحملة بالتنسيق الكامل مع وزارتي الشؤون والخارجية وبالتعاون مع الجمعيات الرسمية المعتمدة والمشهرة في منظومة (الخارجية) مع الحرص على توثيق الأضاحي ونشرها عبر حسابات الجمعية وإرسال التقارير اللازمة للمتبرعين.

وأوضح أن قيمة الأضحية في الحملة تبلغ 30 دينارا كويتيا (حوالي 90 دولارا أمريكيا) مؤكدا أن الجمعية تختار الأضاحي المطابقة للشريعة الإسلامية والخالية من العيوب وتعمل على تقطيع اللحم وتغليفه وتوزيعه على الأسر المستفيدة حيث تستفيد من الأضحية الواحدة 4 عوائل بمعدل أكثر من 20 شخصا.

المصدر
كونا
6 يونيو، 2024
0 33 دقيقة واحدة

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