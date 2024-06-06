الأرصاد الجوية: طقس رطب وشديد الحرارة نهارا وحار إلى مائل للحرارة ليلا في عطلة نهاية الأسبوع

توقعت إدارة الأرصاد الجوية اليوم الخميس أن يكون طقس البلاد عموما في عطلة نهاية الأسبوع رطبا وشديد الحرارة نهارا وحارا إلى مائل للحرارة ليلا.

وقال مدير إدارة الأرصاد الجوية عبدالعزيز القراوي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن خرائط الطقس والنماذج العددية تشير إلى تأثر البلاد بامتداد المنخفض الهندي الموسمي المصحوب بكتلة هوائية حارة ورطبة ورياح شمالية غربية تتحول إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

وأضاف القراوي أن الطقس نهار اليوم اليوم شديد الحرارة والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة ما بين 8 و38 كيلومترا في الساعة ودرجات الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 47 و49 ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج ما بين 2 و5 أقدام.

وذكر أن طقس الليلة سيكون حارا إلى مائل للحرارة ورطبا والرياح متقلبة الاتجاه إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة ما بين 8 و28 كيلومترا في الساعة و درجة الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 28 و31 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج ما بين 1 و4 أقدام.

وأشار الى أن الطقس نهار غد الجمعة سيكون شديد الحرارة ورطبا والرياح متقلبة الاتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ما بين 8 و32 كيلومترا في الساعة ودرجات الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 46 و48 ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج ما بين 1 و 4 أقدام.

وبين أن الطقس غدا ليلا سيكون حارا إلى مائل للحرارة ورطبا والرياح متقلبة الاتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ما بين 8 و28 كيلومترا في الساعة ودرجة الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 28 و32 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج ما بين 1 و 3 أقدام.

وعن الطقس نهار بعد غد السبت قال القراوي إنه سيكون حارا ورطبا نسبيا والرياح شمالية غربية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ما بين 10 و35 كيلومترا في الساعة وتتراوح درجة الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 44 و47 ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج ما بين 1 و 5 أقدام.

وأشار إلى أن الطقس السبت ليلا سيكون حارا إلى مائل للحرارة ورطبا والرياح متقلبة الاتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ما بين 08 و32 كيلومترا في الساعة ودرجة الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 29 و34 ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج ما بين 1 و 4 أقدام.