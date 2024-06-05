أمين عام مجلس التعاون: دول المجلس تتطلع لإنجاز مشروع السكة الحديدية المشتركة

أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي اليوم الأربعاء أن الدول والشعوب في المجلس تتطلع لإنجاز مشروع سكة الحديد لدول مجلس التعاون حسب التاريخ المحدد له وتبذل جهودا كبيرة لتذليل وتسهيل جميع التحديات والمعوقات التي تواجهه.

وذكرت الأمانة العامة في بيان لها أن ذلك جاء خلال استقبال البديوي للمدير العام للهيئة الخليجية للسكك الحديدية المهندس محمد الشبرمي في مقر الأمانة العامة للمجلس في الرياض.

وشدد على أن مشروع السكة الحديدية يمثل أهمية كبرى ويحمل آثارا إيجابية مباشرة على حركة التبادل التجاري البيني وحرية التنقل للمواطنين والمقيمين بين دول المجلس.

وأضاف البديوي أن هذا المشروع يمثل نقلة نوعية في الترابط والتكامل الخليجي المشترك ويلبي طموحات وتطلعات أبناء دول المجلس إلى جانب دعم الاستثمارات المشتركة بين دول المجلس بما يسهم في تعزيز التكامل الاقتصادي الخليجي.

ووفقا للبيان فقد جرى خلال اللقاء استماع الأمين العام لشرح شامل من المدير العام للهيئة الخليجية للسكك الحديدية بشأن آخر التطورات والمستجدات والإنجازات في مشروع سكة الحديد لدول مجلس التعاون بالإضافة إلى الخطط المستقبلية والجهود المبذولة بهذا الشأن.