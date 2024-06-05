الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

بوتين: “لا فرق” بالنسبة لروسيا سواء فاز بايدن أو ترامب في الانتخابات الأميركية

5 يونيو، 2024
0 38 دقيقة واحدة

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأربعاء أن “لا فرق” بالنسبة الى روسيا سواء فاز جو بايدن أو دونالد ترامب في الانتخابات الأميركية هذا العام.

ولدى سؤاله خلال مؤتمر صحافي مع وسائل إعلام أجنبية عمّا يمكن أن يعنيه فوز أي من المرشحين بالنسبة الى العلاقات الأميركية الروسية، رد بوتين قائلا “في المجمل، ليس هناك فرق”.

واضاف “لا نعتقد أنه بعد الانتخابات، سيتغير شيء ما حيال روسيا وفي السياسة الاميركية”.

واعتبر بوتين أن “من السخف” الاعتقاد ان المرشح ترامب سيكون أكثر تسامحا حيال موسكو.

ورأى بوتين ايضا أن المتاعب القضائية لدونالد ترامب الذي دين جنائيا، هي نتيجة “تجاذب سياسي داخلي” بين الديموقراطيين والجمهوريين قبل الانتخابات الرئاسية الاميركية في تشرين الثاني/نوفمبر.

وقال في هذا الصدد “من المؤكد في العالم أجمع أن الملاحقات بحق ترامب، وخصوصا أمام المحاكم حول اتهامات تطورت استنادا الى أحداث وقعت قبل أعوام، من دون أدلة مباشرة، هي ببساطة استخدام للسلطة القضائية في إطار تجاذب سياسي داخلي”.

واكد أن ادارة جو بايدن “ترتكب خطأ تلو آخر” على صعيد السياستين الدولية والداخلية.

وقال “مع ما يحصل (في الولايات المتحدة) في اطار التجاذب السياسي الداخلي، إنهم يحرقون من الداخل، دولتهم ونظامهم السياسي (…) يحرقون من الجذور قيادتهم المزعومة في مجال الديموقراطية”.

وسبق ان ابدى ترامب اعجابه بفلاديمير بوتين.

ويواصل الرئيس الجمهوري السابق خلال حملته انتقاد حلف شمال الاطلسي الذي يدعم كييف ضد الجيش الروسي منذ اكثر من عامين.

المصدر
أ ف ب
الوسوم
5 يونيو، 2024
0 38 دقيقة واحدة

مقالات ذات صلة

السجن نحو 20 عاما لرئيس بلدية مؤيد للأكراد بتهمة “الإرهاب” في تركيا

5 يونيو، 2024

بلينكن يبحث مع غوتيريش الأوضاع في غزة وأوكرانيا والسودان

5 يونيو، 2024

الاتحاد الأوروبي يؤكد دعمه الكامل للمبادرة التي أعلنها الرئيس الامريكي للهدنة في غزة

4 يونيو، 2024

وزير العدل الأمريكي ينفي اتهامات بتسييس النظام القضائي ضد ترامب

4 يونيو، 2024

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى