بوتين: “لا فرق” بالنسبة لروسيا سواء فاز بايدن أو ترامب في الانتخابات الأميركية

بوتين: “لا فرق” بالنسبة لروسيا سواء فاز بايدن أو ترامب في الانتخابات الأميركية

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأربعاء أن “لا فرق” بالنسبة الى روسيا سواء فاز جو بايدن أو دونالد ترامب في الانتخابات الأميركية هذا العام.

ولدى سؤاله خلال مؤتمر صحافي مع وسائل إعلام أجنبية عمّا يمكن أن يعنيه فوز أي من المرشحين بالنسبة الى العلاقات الأميركية الروسية، رد بوتين قائلا “في المجمل، ليس هناك فرق”.

واضاف “لا نعتقد أنه بعد الانتخابات، سيتغير شيء ما حيال روسيا وفي السياسة الاميركية”.

واعتبر بوتين أن “من السخف” الاعتقاد ان المرشح ترامب سيكون أكثر تسامحا حيال موسكو.

ورأى بوتين ايضا أن المتاعب القضائية لدونالد ترامب الذي دين جنائيا، هي نتيجة “تجاذب سياسي داخلي” بين الديموقراطيين والجمهوريين قبل الانتخابات الرئاسية الاميركية في تشرين الثاني/نوفمبر.

وقال في هذا الصدد “من المؤكد في العالم أجمع أن الملاحقات بحق ترامب، وخصوصا أمام المحاكم حول اتهامات تطورت استنادا الى أحداث وقعت قبل أعوام، من دون أدلة مباشرة، هي ببساطة استخدام للسلطة القضائية في إطار تجاذب سياسي داخلي”.

واكد أن ادارة جو بايدن “ترتكب خطأ تلو آخر” على صعيد السياستين الدولية والداخلية.

وقال “مع ما يحصل (في الولايات المتحدة) في اطار التجاذب السياسي الداخلي، إنهم يحرقون من الداخل، دولتهم ونظامهم السياسي (…) يحرقون من الجذور قيادتهم المزعومة في مجال الديموقراطية”.

وسبق ان ابدى ترامب اعجابه بفلاديمير بوتين.

ويواصل الرئيس الجمهوري السابق خلال حملته انتقاد حلف شمال الاطلسي الذي يدعم كييف ضد الجيش الروسي منذ اكثر من عامين.