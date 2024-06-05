انطلاق تمرين فهود الصحراء 3 بمشاركة القوات البرية القطرية والكويتية وقوة سبارتن الأمريكية

انطلقت في دولة قطر اليوم الاربعاء فعاليات تمرين القيادات (فهود الصحراء – 3) الذي يعقد خلال الفترة من الرابع وحتى ال13 من يونيو الجاري بمشاركة من القوة البرية القطرية والقوة البرية الكويتية وقوة سبارتن الأمريكية.

وذكر بيان تلقته وكالة الانباء الكويتية (كونا) أن المشاركة في التمرين تأتي ضمن إطار التعاون المشترك بين القوات البرية من الدول الشقيقة والصديقة بهدف تطوير وتعزيز التدريب والتخطيط المشترك وعمليات القيادة والسيطرة وتوحيد المفاهيم العملياتية.