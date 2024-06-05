بوبيان ينقل أحدث التقنيات العالمية في عالم الرياضة واللياقة البدنية إلى الكويت

أعلن بنك بوبيان عن إطلاق فعاليته الرياضية المنتظرة “Boubyan WHOOP Showdown” الأولى من نوعها على مستوى المنطقة، بجوائز قيمة تصل إلى أكثر من 5000 دينار كويتي، وذلك ضمن استراتيجيته الهادفة إلى رفع الوعي بشأن ممارسة الرياضة باستخدام أحدث التقنيات ودورها في تحفيز مستوى السلوكيات الصحية واللياقة البدنية.

وقال مدير أول إدارة الاتصالات والعلاقات المؤسسية في بنك بوبيان وليد الصقعبي “يمثل Boubyan WHOOP Showdown تحدي رياضي استثنائي جديد يقدمه بوبيان لعملائه وغيرهم من الشباب والفتيات من 18 عاماً وما فوق، لتشجيعهم على ممارسة الرياضة ومنحهم فرصة مميزة لإبراز قدراتهم بالمنافسات الرياضية بما يُسهم في خلق مجتمع صحي”.

وأضاف أن أهم ما يميز Boubyan WHOOP Showdown أنه الأول من نوعه من التحديات الرياضية ليس على مستوى الكويت فحسب، بل على مستوى المنطقة ككل، واستطاع بوبيان أن ينقل تقنية WHOOP (السوارة الرياضية) الحديثة ذات الانتشار السريع عالمياً بين الفئات العمرية المتوسطة من الشباب والفتيات إلى الكويت، مؤكداً التزام بوبيان تجاه مواكبة أحدث المستجدات في مجال الرياضة واللياقة البدينة لاسيما وأن الاعتماد على الأجهزة القابلة للارتداء أصبح أكثر الوسائل شيوعاً في مراقبة مستويات الأداء الرياضي وتحسين الإجراءات الصحية لمستخدميها سواء أثناء ممارسة الرياضية أو الممارسات اليومية العادية.

فكرة التحدي

وحول الفكرة الأساسية من التحدي، أوضح الصقعبي أنها ترتكز حول توجيه وتشجيع المشاركين إلى اتباع أفضل الممارسات لتحسين مستويات اللياقة البدنية معتمدين بصورة أساسياً في هذه الممارسات على استخدام جهاز WHOOP، كونه أكثر الأجهزة دقة في الوقت الحالي والذي اكتسب إقبالاً واسعاً من أشهر الرياضيين العالميين، فهو جهاز رياضي قابل للارتداء وقائم على قراءة البيانات البيومترية للجسم وإظهار النتائج بصورة سريعة من خلال إشعارات على الهواتف، ومن ثم يمكن لكل مشارك معرفة ومتابعة أداءه الرياضي بشكل مباشر.

تحدي Boubyan WHOOP Showdown

جوائز قيمة لأفضل أداء بين المشاركين

وأشار إلى أن المشاركة متاحة لمستخدمي WHOOP من عملاء البنك أو غير العملاء من شريحتي الشباب والفتيات، يؤهلون للدخول في منافسات بعد التسجيل في WHOOP Community من خلال استخدام الكود COMM-4AE0D2 وارتداء جهاز التتبع لمدة 4 اسابيع متواصلة7/24 ، يتم خلالها تتبع ومراقبة ارقام ومؤشرات الأداء اليومي وصولاً إلى المرحلة النهائية من التحدي والإعلان عن 6 فائزين (3 شباب و 3 فتيات) بجوائز مالية قيمتها 500 دينار للمركز الأول و 300 دينار للثاني و 200 دينار للمركز الثالث.

وسوف يتم الإعلان أسبوعياً عن فائز وفائزة لأفضل أداء بجوائز فورية بقيمة 150 دينار كويتي، على أن تُستكمل مشاركتهم وصولاً إلى النهائيات.

وفيما يخص الاهتمام بصحة الموظفين، أوضح الصقعبي أن المشاركة أيضاً متاحة لجميع موظفي مجموعة بوبيان، وقد تم تخصيص جوائز مميزة لهم، بجانب تنظيم عدد من ورش العمل والتدريب لقيادي الإدارة التنفيذية للتعريف بالتحدي وكيفية استخدام WHOOP ليجسدوا ركيزة تشجيعية لمشاركة موظفينا، لاسيما وأن مثل هذه البرامج والأنشطة تُسهم في تحسين نمط حياة وصحة فريق العمل بشكل عام.

وللمزيد من الأجواء الحماسية، نوه الصقعبي عن تنظيم مجموعة من اللقاءات والتدريبات الرياضية الإضافية يخضع لها المشاركين في نادي “سبارك” الرياضي والفوز بجوائز نقدية فورية واشتراكات مجانية لأفضل أداء، وذلك تشجيعاً على الاستمرار في التحدي بنفس المستوى المميز على أن يتم إضافة هذا الأداء إلى النتائج النهائية فور إعلان الفائزين، موضحاً أن اختيار نادي “سبارك” جاء باعتباره الشريك الاستراتيجي للبنك ودور هذه الشراكة في إنجاح الفعالية، كما يُعد نادي “سبارك” ضمن أفضل النوادي الصحية بالكويت، نظراً لاعتماده على مجموعة من أفضل المدربين المتخصصين في اللياقة البدنية، وأيضاً استخدام أحدث الأجهزة الرياضية والتقنيات التدريبية لمتابعة الأداء الرياضي.

تميز وانفراد في المشاركة المجتمعية

وأوضح الصقعبي أن بنك بوبيان معروف بريادته وتميزه ليس على مستوى المنتجات والحلول المصرفية فحسب، بل استطاع أن يُرسخ برنامج أنشطته وفعالياته الاجتماعية لدى مختلف شرائح المجتمع، حيث شهدت الفترة القليلة الماضية العديد من الأنشطة الاستثنائية المقدمة لأول مرة والتي لم يكن متعارف عليها سابقاً ليكون بوبيان سباق دائماً في مشاركته المجتمعية بالنسبة لعملائه غيرهم.

وأشار إلى أن فكرة التحدي لاقت تشجيعاً من قبل إدارة بوبيان كونه حدثاً فريداً وغير مسبوق على مستوى الفعاليات الرياضية يتماشى مع توجهات البنك الاستراتيجية إيماناً بدور الرياضة في حياة الأفراد والمجمعات، مؤكدون على أهمية أن يتمتع الحدث بأعلى مستويات التميز والإبداع في التنظيم والإدارة ليمثل في النهاية إضافة قيمة وملموسة في قائمة أهم الفعاليات الرياضية على مستوى الكويت.

وأعرب الصقعبي عن شكره لجميع المشاركين في المنافسات كونهم جزءاً رئيسياً في نجاح فكرة التحدي الجديدة، مؤكداً التزام بنك بوبيان تجاه تطبيق معايير الاستدامة المجتمعية وتبني التوعية الصحية والرياضية بشكل مستمر والحث على أهميتها لجعلها أسلوب حياة لكافة شرائح المجتمع.

ما هو WHOOP

ويعد WHOOP أحدث أجهزة تتبع المعايير الصحية والعمليات الحيوية للجسم التي أحدثت ثورة في صناعة الصحة والرياضة على مستوى العالم، عبارة عن جهاز قابل للارتداء، مقترن ببرنامج خاص، يسمح لمستخدميه بمراقبة تقدمهم الرياضي ومتابعة أداء الوظائف الحيوية للجسم لتغيير نمط الحياة ومماراساتهم اليومية ومنها:

قياس دقيق لمعدل ضربات القلب أثناء الراحة التدريب وحتى خلال فترة النوم

حساب السعرات الحراراية والنشاط البدني للجسم ، بجانب قياس معدل حرق السعرات أثناء التدريبات

قياس طاقة الجسم ومدى القدرة على ممارسة الرياضة

عرض مستوى الضغط والتوتر والتنفس، ومتابعة معدل ساعات النوم