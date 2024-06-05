سمو أمير البلاد يتلقى اتصالا من رئيس دولة الإمارات للتهنئة بتعيين سمو الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح وليا للعهد

تلقى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه اتصالا هاتفيا صباح اليوم من أخيه حضرة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة عبر سموه خلاله عن بالغ تهانيه بمناسبة صدور الأمر الأميري بتعيين سمو الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح حفظه الله وليا للعهد متمنيا لسموه دوام الصحة والعافية والتوفيق ولدولة الكويت وشعبها المزيد من التقدم والرفعة والنمو في ظل القيادة الحكيمة لسموه رعاه الله.

المصدر كونا