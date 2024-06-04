وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش

بلينكن يبحث مع غوتيريش الأوضاع في غزة وأوكرانيا والسودان

5 يونيو، 2024
0 43 أقل من دقيقة

اجتمع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الثلاثاء في واشنطن، حيث بحثا الأوضاع في غزة وأوكرانيا والسودان.

وشكر بلينكن الأمين العام على دعمه العلني للاتفاق المقترح للوصول إلى وقف شامل لإطلاق النار في غزة، وتأمين الإفراج عن جميع الرهائن، وإنهاء الأزمة في غزة، بحسب وزارة الخارجية الأمريكية.

وأكد بلينكن أهمية أن يتحدث مجلس الأمن، داعيا إلى تنفيذ هذا الاتفاق دون تأخير.

كما شدد الجانبان على ضرورة إيصال المساعدات الإنسانية إلى سكان غزة ودعم جهود الأمم المتحدة لتقديم المساعدات التي تنقذ الحياة.

وناقشا أيضا التعاون الأمريكي مع الأمم المتحدة لدعم جهود أوكرانيا نحو تحقيق سلام شامل وعادل ودائم.

كما ناقشا الصراع في السودان وأهمية اتخاذ كل التدابير لإنهاء العنف وحماية المدنيين وزيادة المساعدات الإنسانية.

المصدر
د ب أ
الوسوم
5 يونيو، 2024
0 43 أقل من دقيقة

مقالات ذات صلة

الاتحاد الأوروبي يؤكد دعمه الكامل للمبادرة التي أعلنها الرئيس الامريكي للهدنة في غزة

4 يونيو، 2024

وزير العدل الأمريكي ينفي اتهامات بتسييس النظام القضائي ضد ترامب

4 يونيو، 2024

ماكرون يحث نتنياهو على إنهاء معاناة الفلسطينيين ويدعو حماس لقبول وقف إطلاق النار

4 يونيو، 2024

بايدن سيغلق موقتا الحدود مع المكسيك أمام طالبي اللجوء

4 يونيو، 2024

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى