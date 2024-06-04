بلينكن يبحث مع غوتيريش الأوضاع في غزة وأوكرانيا والسودان

بلينكن يبحث مع غوتيريش الأوضاع في غزة وأوكرانيا والسودان

اجتمع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الثلاثاء في واشنطن، حيث بحثا الأوضاع في غزة وأوكرانيا والسودان.

وشكر بلينكن الأمين العام على دعمه العلني للاتفاق المقترح للوصول إلى وقف شامل لإطلاق النار في غزة، وتأمين الإفراج عن جميع الرهائن، وإنهاء الأزمة في غزة، بحسب وزارة الخارجية الأمريكية.

وأكد بلينكن أهمية أن يتحدث مجلس الأمن، داعيا إلى تنفيذ هذا الاتفاق دون تأخير.

كما شدد الجانبان على ضرورة إيصال المساعدات الإنسانية إلى سكان غزة ودعم جهود الأمم المتحدة لتقديم المساعدات التي تنقذ الحياة.

وناقشا أيضا التعاون الأمريكي مع الأمم المتحدة لدعم جهود أوكرانيا نحو تحقيق سلام شامل وعادل ودائم.

كما ناقشا الصراع في السودان وأهمية اتخاذ كل التدابير لإنهاء العنف وحماية المدنيين وزيادة المساعدات الإنسانية.