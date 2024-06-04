الاتحاد الأوروبي يؤكد دعمه الكامل للمبادرة التي أعلنها الرئيس الامريكي للهدنة في غزة

أكد الاتحاد الأوروبي اليوم الثلاثاء دعمه الكامل للمبادرة التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي جو بايدن بشأن خارطة الطريق الشاملة لإيقاف دائم لإطلاق النار في غزة وإطلاق سراح جميع الأسرى مع مضاعفة المساعدات الإنسانية للسكان القابعين تحت قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي في القطاع.

وأعرب الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل في بيان نيابة عن دول الاتحاد امتنانه للجهود المضنية التي تبذلها كل من الولايات المتحدة ومصر وقطر لتسهيل المفاوضات التي من شأنها ان تنهي الحرب بين الاحتلال الإسرائيلي وحركة (حماس).

وأكد بوريل التزام الاتحاد الأوروبي بمخرجات تلك المفاوضات التي تجريها هذه الدول مع الأطراف المتنازعة هناك.

وشدد على الحاجة الماسة الى الوقف الدائم لاطلاق النار الذي سيضمن حماية المدنيين والافراج الفوري غير المشروط عن جميع الأسرى مع ضمان زيادة تدفق المساعدات الإنسانية التي تشتد اليها الحاجة في قطاع غزة.

واكد البيان أهمية السلام والاستقرار في الشرق الأوسط لما يصب في مصلحة المنطقة والعام بأكمله.

وحث البيان الطرفين على قبول وتنفيذ تلك المباردة لتحقيق المراد الذي طال انتظاره وذلك لاحياء العملية السياسية وتحقيق السلام الدائم والمستدام ليتسنى للجميع المشاركة في إعادة بناء واعمار القطاع المحاصر.

وكان الرئيس الأمريكي قد كشف يوم الجمعة الماضي عن مقترح جديد للاحتلال الإسرائيلي يتكون من ثلاث مراحل بينها إيقاف مؤقت لإطلاق النار مدته ستة أسابيع على أن يتحول الأمر لاحقا إلى إيقاف دائم لإطلاق النار وبدء مرحلة إعادة إعمار غزة كما يتضمن المقترح زيادة المساعدات الإنسانية إلى 600 شاحنة يوميا.