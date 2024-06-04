ماكرون يحث نتنياهو على إنهاء معاناة الفلسطينيين ويدعو حماس لقبول وقف إطلاق النار

حث الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون رئيس وزراء الاحتلال نتنياهو على “إنهاء معاناة الفلسطينيين في غزة وإعادة المحتجزين ومن بينهم مواطنان فرنسيان إلى عائلتهما” خلال اتصال هاتفي اليوم الثلاثاء، كما دعا حركة حماس إلى قبول اتفاق إطلاق النار الذي طرحته الولايات المتحدة الأمريكية.

وأضاف ماكرون في حديثه بشأن اليوم الأول بعد الحرب، أنه “على السلطة الفلسطينية بعد إصلاحها وتعزيزها أن تتولى إدارة غزة” التي يجب أن تكون “جزأ لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية المستقبلية”، وفقا لما أفادت به شبكة “مونت كارلو” الدولية.

وأفادت الشبكة أن الاتصال الهاتفي بين ماكرون ونتنياهو يأتي في وقت يتعرض فيه نتنياهو للضغوط من كل الجوانب، حيث خرج عشرات آلاف الإسرائيليين إلى الشوارع يوم السبت الماضي لمطالبته بالموافقة على اتفاق لإطلاق سراح المحتجزين لدى حماس.