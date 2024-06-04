الرئيس التركي: من يقتلون في غزة ليسوا الأطفال فحسب إنما الإنسانية جمعاء

الرئيس التركي: من يقتلون في غزة ليسوا الأطفال فحسب إنما الإنسانية جمعاء

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن من يقتلون في قطاع غزة ليسوا الأطفال والرضع فحسب وإنما الإنسانية جمعاء.

جاء ذلك في منشور عبر منصة (إكس) للتواصل الاجتماعي اليوم الثلاثاء بمناسبة اليوم العالمي للأطفال الأبرياء ضحايا العدوان الذي تحتفل به الأمم المتحدة في الرابع من يونيو كل عام.

وطالب أردوغان جميع الدول بحماية كرامة الإنسانية وأطفال غزة واتخاذ موقف علني ضد همجية الاحتلال الإسرائيلي الخارجة عن السيطرة.

وقال “بمناسبة اليوم العالمي للأطفال الأبرياء ضحايا العدوان أستذكر بحزن أكثر من 15 ألف طفل قتلوا بوحشية في غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي”.

كما طالب الرئيس التركي الأمم المتحدة باتخاذ خطوات ملموسة ضد قتل أطفال غزة الأبرياء بالقنابل منذ أشهر والتحرك وفق مفهوم أن العالم أكبر من خمس دول (في إشارة إلى الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن).

وشدد على أن تركيا “ستواصل مد يد العون والعمل بجد أينما وجد مظلوم أو مضطهد في العالم وخاصة غزة وأينما يقتل الأطفال ويمتحنون بالجوع والفقر وذلك وفق إيمانها بأن تحقيق عالم أكثر عدلا أمر ممكن”.