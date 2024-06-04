بنك الخليج يوفر “العيادي” في الفروع وأجهزة الصراف الآلي التفاعلي ITM

في إطار حرصة على مشاركة العملاء والجمهور فرحة عيد الأضحى المبارك، وتلبية لاحتياجات العملاء، يوفر بنك الخليج خدمة العيادي في غالبية فروع البنك وأجهزة الصراف الآلي التفاعلي ITM.

وحرص بنك الخليج على توفير ” العيادي ” في غالبية فروع البنك المنتشرة في مختلف مناطق الكويت، إلى جانب أجهزة الصراف الآلي التفاعلي، المتواجدة في الفرع الرئيسي – شارع مبارك الكبير، وبرج كريستال، والعدان، والسلام، والفحيحيل Xcite، وحولي، ومطار الكويت الدولي (T1)، ومشرف، ومجمع الفنار، والخيران، وفرع صباح الأحمد.

يذكر أن خدمة العيادي تتيح للعملاء الحصول على الأوراق النقدية الجديدة من فئات “20، 10، 5، 1” دينار، لتلبية الطلب المتزايد على تلك الفئات لتوزيع “العيادي” بمناسبة عيد الفطر المبارك.

على صعيد متصل، يوفر بنك الخليج خدمة الـPay link للعملاء من خلال التطبيق على الموبايل، سواء عبر الواجهة الرئيسية للتطبيق أو من الداخل، وكلاهما بخطوات سهلة وبسيطة.

تتمثل رؤية بنك الخليج أن يكون البنك الرائد في الكويت، من خلال مشاركة موظفيه في العمل خلال بيئة شاملة ومتنوعة لتقديم خدمة عملاء مميزة، مع الحرص على خدمة المجتمع بشكل مستدام. وبفضل الشبكة الواسعة من الفروع والخدمات الرقمية المبتكرة التي يملكها البنك، يمنح عملائه حق اختيار كيفية ومكان إتمام معاملاتهم المصرفية، مع ضمان الاستمتاع بتجربة مصرفية سهلة وسريعة.

وفي إطار دعمه لرؤية الكويت 2035 “كويت جديدة”، وحرصه على التعاون مع مختلف الأطراف لتحقيقها، يلتزم بنك الخليج بالعمل على إحداث تطورات قوية في مجال الاستدامة، على كافة المستويات البيئية والاجتماعية والحوكمة، من خلال مبادرات الاستدامة المتنوعة، والمختارة بشكل استراتيجي داخل البنك وخارجه.