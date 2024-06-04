سمو ولي العهد يتلقى اتصالا من سلطان عمان للتهنئة بتزكية سموه وليا للعهد

تلقى سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح حفظه الله اتصالا هاتفيا من أخيه حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم سلطان عمان الشقيقة عبر جلالته خلاله عن بالغ تهانيه وتقديره لسمو ولي العهد بمناسبة صدور الأمر الأميري بتزكية سموه وليا للعهد من قبل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه متمنيا لسموه دوام الصحة والعافية والتوفيق ولدولة الكويت وشعبها الشقيق المزيد من التنمية والتقدم والازدهار تحت ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه.

وقد شكر سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح حفظه الله أخاه حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم سلطان عمان الشقيقة على هذه البادرة الكريمة والمشاعر الأخوية الصادقة التي تجسد عمق العلاقات بين البلدين والشعبين الشقيقين سائلا المولى العلي القدير أن ينعم عليه بدوام الصحة والعافية وعلى الشعب العماني الشقيق بمزيد من التقدم والرفعة تحت ظل القيادة الحكيمة لجلالته.