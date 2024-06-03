الوكالة الدولية للطاقة الذرية

دول أوروبية تقدم مشروع قرار ضد إيران لوكالة الطاقة الذرية

4 يونيو، 2024
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أظهر نص أرسلته الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى دولها الأعضاء اليوم الاثنين أن بريطانيا وفرنسا وألمانيا قدمت رسميا مشروع قرار ضد إيران إلى مجلس محافظي الوكالة المؤلف من 35 دولة للتصويت عليه هذا الأسبوع.

ويأتي المشروع الذي اطلعت عليه رويترز في أعقاب قرار صدر قبل 18 شهرا يأمر طهران بالامتثال العاجل لتحقيق تجريه الوكالة التابعة للأمم المتحدة بشأن آثار اليورانيوم التي عُثر عليها في مواقع غير معلنة في إيران.

وقالت وكالة الطاقة الذرية اليوم إن إيران لم تفسر بعد وجود الآثار التي عثرت عليها في موقعين.

المصدر
رويترز
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4 يونيو، 2024
0 39 أقل من دقيقة

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