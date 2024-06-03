هيئة البيئة تؤكد أهمية التركيز على الإدارة المستدامة للنظم الغذائية للحد من آثار الجفاف

هيئة البيئة تؤكد أهمية التركيز على الإدارة المستدامة للنظم الغذائية للحد من آثار الجفاف

أكدت مدير عام الهيئة العامة للبيئة الكويتية المهندسة سميرة الكندري اليوم الاثنين أهمية التركيز على الإدارة المستدامة للنظم الغذائية للاسهام بتحقيق التنمية المستدامة في المنطقة العربية والحد من آثار الجفاف.

وقالت الكندري في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) أثناء مشاركتها في أعمال الدورة الثالثة للمنتدى العربي للبيئة المقام في الرياض “نبحث الآن عن حلول للحفاظ على الأمن الغذائي الذي يشكل أولوية لدى جميع الدول لاسيما مع التحديات التي نواجهها كندرة المياه وتغير المناخ وتناقص الأراضي الصالحة للزراعة وأنماط الإنتاج والاستهلاك غير المستدامة”.

واستعرضت الكندري خلال ترؤسها لجلسة حوارية في أعمال المنتدى بعنوان (الأراضي وتعزيز الأمن الغذائي والمائي) تجربة دولة الكويت الرائدة على مستوى المنطقة بإطلاق تقرير تقييم الاستهلاك والإنتاج المستدامين بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة لغرب آسيا والذي يهدف لتمكين صانعي القرار من تحديد القطاعات ذات الأولوية في الاستهلاك والإنتاج المستدامين بالكويت.

وانطلقت الدورة الثالثة للمنتدى العربي للبيئة اليوم الاثنين تحت شعار (إعادة تأهيل الأراضي لتعزيز القدرة على الصمود) وتستمر حتى يوم غد بتنظيم من وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة.