سمو ولي العهد يتلقى اتصالا هاتفيا من ولي العهد السعودي للتهنئة بتزكية سموه وليا للعهد

تلقى سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح حفظه الله اتصالا هاتفيا من أخيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية الشقيقة عبر سموه خلاله عن بالغ تهانيه وتقديره لسمو ولي العهد بمناسبة تزكية سموه وليا للعهد من قبل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه متمنيا لسموه دوام الصحة والعافية والتوفيق ولدولة الكويت وشعبها الشقيق المزيد من التنمية والتقدم والازدهار تحت ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه.

وقد شكر سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح حفظه الله أخيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية الشقيقة على هذه البادرة الكريمة والمشاعر الأخوية الصادقة التي تجسد عمق العلاقات بين البلدين الشقيقين سائلا المولى العلي القدير أن ينعم عليه بدوام الصحة والعافية وعلى الشعب السعودي الشقيق بمزيد من التقدم والرفعة تحت ظل القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة.