جانب من المعرض

هيئة الخدمة العسكرية تنظم النسخة الثانية من معرض الفرص الوظيفية للمجندين

3 يونيو، 2024
0 39 دقيقة واحدة

نظمت هيئة الخدمة الوطنية العسكرية اليوم الاثنين معرض الفرص الوظيفية بنسخته الثانية للمجندين الذي يستمر ليومين بهدف إيجاد فرص وظيفية لتمكينهم من الاستفادة من العروض الوظيفية المتاحة وتحقيق تطلعاتهم المهنية بعد انتهاء فترة الخدمة الوطنية العاملة.

وذكرت وزارة الدفاع في بيان صحفي أن المعرض جاء برعاية وحضور رئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن طيار بندر المزين وحضور وكيل وزارة الدفاع الشيخ الدكتور عبدالله مشعل الصباح والأمين العام لاتحاد مصارف الكويت الدكتور يعقوب الرفاعي.

ونقل البيان عن الفريق المزين تأكيده على أهمية تعاون مختلف الجهات لإيجاد فرص وظيفية للمجندين من الشباب الكويتي مثنيا على الجهود المبذولة من منتسبي (الخدمة العسكرية) في إقامة مثل هذه المعارض التي تسهم في توفير الفرص الوظيفية أمام المجندين.

وأشاد بتنوع الجهات المشاركة في المعرض من القطاعين الحكومي والخاص لتحقيق احتياجات سوق العمل الكويتي.

وحضر المعرض عدد من منتسبي وزارة الدفاع بشقيها العسكري والمدني وشهد مشاركة اتحاد المصارف الكويتية وعدد من البنوك وشركات الاتصالات حيث قدموا عروضا متنوعة في مجالات متعددة ما يسهم في دعم المجندين وتوجيههم نحو مستقبل واعد.

جانب من المعرض
جانب من المعرض
جانب من المعرض
المصدر
الجيش الكويتي
الوسوم
3 يونيو، 2024
0 39 دقيقة واحدة

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