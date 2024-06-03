حريق في سكراب النعايم بمنطقة السالمي

فرق الإطفاء تسيطر على حريق في سكراب النعايم دون وقوع إصابات

3 يونيو، 2024
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أعلنت قوة الإطفاء العام اليوم الاثنين سيطرة فرقها على حريق في سكراب النعايم بمنطقة السالمي بإشراف ميداني من رئيس (الاطفاء) بالتكليف اللواء خالد فهد إذ تمت مكافحة الحريق والسيطرة عليه دون وقوع أي إصابات.

وذكرت (الإطفاء) في بيان صحفي أن سرعة استجابة فرقها أسهمت في الحد من انتشار وامتداد الحريق والسيطرة عليه مشيرة إلى تواجد كل من نائب الرئيس لقطاع المكافحة بالتكليف العميد أحمد حمود ومدير إدارة إطفاء المراكز الشمالية العميد عثمان صالح في موقع الحريق.

المصدر
كونا
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3 يونيو، 2024
0 39 أقل من دقيقة

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