خبراء من الأمم المتحدة يدعون دول العالم للاعتراف بدولة فلسطينية

دعت مجموعة من خبراء الأمم المتحدة اليوم الاثنين جميع الدول إلى الاعتراف بدولة فلسطينية لضمان إحلال السلام في الشرق الأوسط.

تأتي الدعوة بعد أقل من أسبوع على اعتراف إسبانيا وأيرلندا والنرويج رسميا بدولة فلسطينية، مما أثار غضب الاحتلال الذي يجد أن عزلته تزداد بعد مرور نحو ثمانية أشهر على حرب غزة.

وقال الخبراء، ومن بينهم المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية، إن الاعتراف بدولة فلسطينية إقرار مهم بحقوق الشعب الفلسطيني ونضاله من أجل الحرية والاستقلال.

وأضافوا “هذا شرط مسبق لسلام دائم في فلسطين والشرق الأوسط بالكامل…”.

وقال الخبراء “يظل حل الدولتين الطريق الوحيد المتوافق عليه دوليا لتحقيق السلام والأمن لكل من فلسطين والاحتلال كما أنه سبيل الخروج من دوامات العنف والغضب التي تتوارثها الأجيال”.

وقالت إسبانيا وأيرلندا والنرويج إن سبب اعترافها بدولة فلسطينية هو السعي إلى تسريع الجهود لضمان وقف إطلاق النار في الحرب التي تخوضها إسرائيل في غزة.

وعبرت الدول الثلاث عن أملها في أن يحفز قرارها دول الاتحاد الأوروبي الأخرى لحذو حذوها. ورفض البرلمان الدنمركي في وقت لاحق مقترحا للاعتراف بدولة فلسطينية.

وندد الاحتلال مرارا بتحركات الاعتراف بدولة فلسطينية، وقال إنها مكافأة لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) التي شنت هجوما عليها في السابع من أكتوبر تشرين الأول.