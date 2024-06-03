المجلس البلدي يوافق على إنشاء منطقة تخييم شمالي البلاد

وافق المجلس البلدي في جلسته الرئيسية اليوم الاثنين برئاسة عبدالله المحري على اقتراح إنشاء منطقة تخييم شمالي البلاد حيث تعد منطقة جال الزور من المناطق الصحراوية المميزة لاحتوائها على تضاريس ومرتفعات وتعتبر وجهة سياحية جذابة للتخييم والتنزه البري.

ووافق المجلس ايضا على اقتراح إضافة نشاط مطابخ وأثاث في منطقة الشويخ الصناعية الأولى فيما حفظ اقتراح إنشاء آلية لفض النزاعات بين المواطنين وشركات المقاولات كما حفظ اقتراحي تطوير منطقة تقاطع برج التحرير وساحة الصفاة وربطها بالمباركية واقتراح وجود قطار سطحي (TRAM) كهربائي داخل مدينة الكويت.

وأبقى على جدول اعماله سؤالا حول استمرار إغلاق الحركة المرورية في تقاطع دروازة العبدالرزاق فيما حفظ كتاب محافظ العاصمة الخاص في بعض التوصيات بخصوص المشكلات التي تعاني منها المحافظة.

ووافق المجلس على اقتراح خاص بعقود الإشراف المبرمة بين ملاك العقار والمكاتب الدور الهندسية فيما حفظ سؤالا حول معايير التقييم لمشاريع الطرق السريعة كما حفظ سؤالا خاصا بعدم استكمال مراحل تنفيذ مشروع قسم الفحص الفني التابع لوزارة الداخلية في محافظة الجهراء ووافق على طلب الهيئة العامة للطرق والنقل البري تخصيص مواقع أحواض تجميع مياه الأمطار مكشوفة حول منطقة نواف الأحمد السكنية.

كما وافق على طلب وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية تخصيص موقع مسجد ومواقف سيارات على طريق الجهراء السريع طريق (80) بجوار محطة وقود بين محمية الجهراء الطبيعية وشمال غرب الجهراء وعلى طلب الهيئة العامة للطرق والنقل البري استحداث مدخل ومخرج شمال غرب الجهراء على طريق (80) مقابل نادي الرماية.