سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء يستقبل سمو الأمير فيصل بن فرحان آل سعود وزير الخارجية السعودي

سمو رئيس مجلس الوزراء يستقبل وزير الخارجية السعودي بمناسبة زيارته للبلاد

3 يونيو، 2024
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استقبل سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء وبحضور معالي وزير الخارجية عبدالله علي اليحيا في قصر بيان اليوم صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله آل سعود وزير الخارجية بالمملكة العربية السعودية الشقيقة والوفد المرافق له وذلك بمناسبة زيارته للبلاد.

حضر المقابلة صاحب السمو الأمير سلطان بن سعد بن خالد آل سعود سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الكويت ومعالي رئيس ديوان رئيس مجلس الوزراء عبدالعزيز دخيل الدخيل وسعادة مساعد وزير الخارجية لشؤون مجلس التعاون لدول الخليج العربية السفير سالم غصاب الزمانان وسعادة سفير دولة الكويت لدى المملكة العربية السعودية الشقيقة الشيخ صباح ناصر صباح الأحمد الصباح.

المصدر
كونا
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3 يونيو، 2024
0 40 أقل من دقيقة

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