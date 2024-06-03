سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح والشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد إمارة أبوظبي بدولة الإمارات

سمو ولي العهد يتلقى اتصالا من ولي عهد إمارة أبو ظبي للتهنئة بمناسبة تزكية سموه وليا للعهد

3 يونيو، 2024
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تلقى سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح حفظه الله اتصالا هاتفيا من أخيه سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد إمارة أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة عبر سموه خلاله عن بالغ تهانيه وتقديره لسمو ولي العهد بمناسبة تزكية سموه وليا للعهد من قبل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه متمنيا له دوام الصحة والعافية والتوفيق ولدولة الكويت وشعبها الشقيق المزيد من التنمية والتقدم والازدهار تحت ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه.

وقد شكر سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح حفظه الله أخاه سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد إمارة أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة على هذه البادرة الكريمة والمشاعر الأخوية الصادقة التي تجسد عمق العلاقات بين البلدين الشقيقين سائلا المولى العلي القدير أن ينعم عليه بدوام الصحة والعافية وعلى شعب دولة الإمارات الشقيق بمزيد من التقدم والرفعة تحت ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة.

المصدر
كونا
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3 يونيو، 2024
0 41 دقيقة واحدة

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