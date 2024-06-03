سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح

الولايات المتحدة تهنىء سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح بمناسبة تعيينه وليا للعهد

3 يونيو، 2024
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هنأت الولايات المتحدة الأمريكية سمو الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح بمناسبة صدور الأمر الأميري بتعيين سموه وليا للعهد متمنية لدولة الكويت دوام التقدم والازدهار.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر في تصريح صحفي مساء أمس الأحد إن “سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح يتمتع بخلفية متميزة في خدمة بلاده من خلال توليه منصبي رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية”.

وأضاف ميلر أن الولايات المتحدة تقدر عاليا الشراكة الإستراتيجية التي تربطها مع دولة الكويت معربا عن التطلع إلى تعزيز علاقات التعاون والصداقة والسعي المشترك نحو منطقة شرق أوسط تنعم بالسلام والازدهار.

المصدر
كونا
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3 يونيو، 2024
0 34 أقل من دقيقة

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