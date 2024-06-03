ممثل سمو أمير البلاد يشارك في حفل تنصيب رئيس جمهورية السلفادور

شارك ممثل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه سفير دولة الكويت لدى المكسيك والمحال لدى السلفادور صلاح الحداد في مراسم حفل تنصيب رئيس جمهورية السلفادور نجيب بوكيلة والتي أقيمت في القصر الرئاسي بالعاصمة سان سلفادور السبت الماضي.

وقالت سفارة دولة الكويت لدى المكسيك في بيان اليوم الاثنين إن السفير الحداد نقل تحيات وتهنئة حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه إلى الرئيس بوكيلة بمناسبة إعادة تنصيبه رئيسا لبلاده وتمنيات سموه له بالتوفيق والنجاح في مهام عمله للفترة المقبلة ولبلده التطور والازدهار.

وذكرت أن السفير الحداد أكد للرئيس بوكيلة حرص واهتمام دولة الكويت بتعزيز علاقاتها مع جمهورية السلفادور ورغبتها بتطوير العلاقات الثنائية في مختلف المجالات.

وانتخب نجيب بوكيلة رئيسا للسلفادور لولاية رئاسية ثانية مدتها خمسة أعوام.