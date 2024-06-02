النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية يشيد بالتعاون الأمني بين الكويت ومصر

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية يشيد بالتعاون الأمني بين الكويت ومصر

أشاد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح اليوم الأحد بالتعاون الأمني بين وزارتي الداخلية في دولة الكويت وجمهورية مصر العربية ولاسيما تسليم المطلوبين لدى الجانبين.

جاء ذلك في بيان تلقته وكالة الأنباء الكويتية (كونا) في أعقاب لقاء النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف مع وزير الداخلية المصري اللواء محمود توفيق في مستهل زيارة الشيخ فهد اليوسف لمصر التي بدأها اليوم على رأس وفد كويتي رفيع المستوى.

وثمن الوزير فهد اليوسف وجوده للمرة الأولى في مصر لبحث أهم الأمور الأمنية وتعزيز العلاقات بين الجانبين.

وأضاف البيان أن الوزيرين ناقشا خلال اللقاء أوجه التعاون الأمني بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزه وآخر مستجدات القضايا الأمنية محل الاهتمام المشترك بالإضافة إلى آلية التعاون وتبادل الخبرات للاستفادة من القدرات التدريبية في مختلف مجالات العمل الأمني.

كما ناقشا أهم المعوقات التي تواجه المواطنين والطلبة الكويتيين الدارسين في مصر وأهمية تسهيل جميع اجراءاتهم وكذلك مشكلة الإفصاح عن العملات النقدية في المطارات واتخاذ الإجراءات المناسبة لها.

وجرى أيضا بحث أسباب تأخير تسجيل العقارات الخاصة بالكويتيين في مصر وطرق تسهيلها علاوة على الاتفاق على وضع آلية بين الجهات المعنية لتنظيم والاسراع في انهاء الاجراءات والموافقات الأمنية.

من جانبه أشاد وزير الداخلية المصري بمحاور الاجتماع وما جرى مناقشته لافتا إلى حجم تبادل الخبرات الأمنية وعمق العلاقات الأخوية والتاريخية بين البلدين الشقيقين.

حضر اللقاء سفير دولة الكويت لدى القاهرة غانم الغانم والوفد المرافق للنائب الأول ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف.