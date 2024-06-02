وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة وزير الدولة لشؤون الشباب الدكتورة أمثال الحويلة خلال اجتماع مع قطاع التخطيط والتطوير في وزارة الشؤون

وزيرة الشؤون: ميكنة قطاعات الوزارة أولوية وحريصون على توفير الدعم لتخطي عقبات التحول الإلكتروني

2 يونيو، 2024
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أكدت وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة وزير الدولة لشؤون الشباب الدكتورة أمثال الحويلة اليوم الأحد أن ميكنة كافة قطاعات (الشؤون) ركيزة رئيسية لتقديم الخدمات بشكل مميز للمواطنين.

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته الحويلة مع قطاع التخطيط والتطوير في وزارة الشؤون لمناقشة خطة (الوزارة) في التحول الإلكتروني بحضور وكيل الوزارة بالإنابة الدكتور خالد العجمي. بحسب بيان صادر عن وزارة الشؤون.

وشددت على ضرورة تسريع وتيرة التحول الإلكتروني بكافة القطاعات وتحديث البوابة الإلكترونية وتقديم خطة عمل وفق جدول زمني محدد لتحويل كافة خدمات الوزارة المقدمة للمواطنين إلى تطبيقات ذكية تتصل مباشرة بالتطبيق الحكومي الموحد للخدمات الإلكترونية (سهل) اتساقا مع خطة الدولة في التحول الرقمي.

وأضافت الحويلة في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إنها حريصة على توفير الدعم لتخطي الصعوبات والعقبات خلال تفعيل خطة التحول الإلكتروني وإنهاء الدورة المستندية بشكل عاجل.

ودعت إلى تضافر جهود قطاعات (الشؤون) والإسراع في تحويل آلية العمل والخدمات إلى الميكنة تنفيذا لتوجيهات مجلس الوزراء بشأن تطبيق التحول الرقمي في كافة مؤسسات الدولة.

المصدر
كونا
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2 يونيو، 2024
0 34 دقيقة واحدة

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