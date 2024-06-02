سمو رئيس مجلس الوزراء يستقبل رئيس وأعضاء مجلس إدارة الجهاز المركزي للمناقصات العامة

استقبل سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء في قصر السيف اليوم معالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء شريدة عبدالله المعوشرجي حيث قدم لسموه رئيس وأعضاء مجلس إدارة الجهاز المركزي للمناقصات العامة وذلك بمناسبة صدور مرسوم تشكيل الجهاز.

وأعرب سمو رئيس مجلس الوزراء عن خالص تهنئته لرئيس وأعضاء مجلس إدارة الجهاز المركزي للمناقصات العامة على توليهم مهام عملهم الجديد وتمنياته لهم بالتوفيق والنجاح داعيا سموه إياهم إلى بذل المزيد من الجهد والعطاء لإنجاز المهام الموكلة إليهم لكل ما فيه خير ومصلحة الوطن العزيز.