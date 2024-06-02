تحالف أوبك+ يقرر تمديد مستوى الإنتاج الإجمالي للنفط حتى نهاية 2025

وافقت الدول الأعضاء في تحالف (أوبك +) اليوم الاحد خلال اجتماعها الوزاري ال37 على تمديد مستوى الإنتاج الإجمالي من البترول الخام اعتبارا من 1 يناير 2025 وحتى 31 ديسمبر 2025.

جاء ذلك في بيان صدر عن الاجتماع الوزاري للتحالف الذي عقد في العاصمة السعودية (الرياض) بمشاركة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط الكويتي الدكتور عماد العتيقي.

واكد البيان أن ذلك يأتي في ضوء الالتزام المستمر من جانب الدول الأعضاء في منظمة (أوبك) والدول المنتجة من خارجها المشاركة في إعلان التعاون بالمحافظة على استقرار أسواق البترول وتوفير الشفافية وإرشاد الأسواق على المدى الطويل واستنادا إلى النهج الاحترازي والاستباقي والوقائي الذي تتبناه دول (أوبك +).

وجدد البيان التأكيد على إطار إعلان التعاون الذي وقع في ديسمبر 2016 والذي تم التأكيد عليه في الاجتماعات اللاحقة وتجديد التأكيد كذلك على ميثاق التعاون الموقع في يوليو 2019.

وقرر الوزراء تمديد مدة التقييم الذي تجريه المصادر الثلاثة المستقلة حتى نهاية شهر نوفمبر من عام 2025 والاسترشاد بهذا التقييم في تحديد مستويات الإنتاج لعام 2026.

كما جدد الاجتماع التأكيد على الصلاحيات الممنوحة للجنة الوزارية المشتركة لمراقبة الإنتاج لإجراء تقييم دقيق لأسواق البترول العالمية ولمستويات الإنتاج ولمستوى الالتزام بإعلان التعاون وذلك بدعم من اللجنة الفنية المشتركة والأمانة العامة لأوبك علما بأن اجتماعات اللجنة الوزارية المشتركة لمراقبة الإنتاج ستعقد كل شهرين.

كما اتفق على عقد الاجتماع الوزاري للدول الأعضاء في منظمة (أوبك) والدول المشاركة من خارجها كل ستة أشهر وفقا لجدول انعقاد مؤتمر أوبك العادي.

ومنح اللجنة الوزارية المشتركة لمراقبة الإنتاج صلاحية عقد اجتماعات إضافية أو الدعوة إلى عقد الاجتماع الوزاري للدول الأعضاء في منظمة (أوبك) والدول المشاركة من خارجها في أي وقت للتعامل مع مستجدات السوق متى ما رأت ذلك ضروريا.

وجدد الاجتماع التأكيد على أن الالتزام بإعلان التعاون سيتم تقييمه وفقا لمستوى الإنتاج وباستخدام متوسط المصادر السبعة الإضافية المعتمدة واستنادا إلى المنهجية المطبقة على الدول الأعضاء في منظمة (أوبك).

وشدد على الأهمية القصوى لتحقيق الالتزام الكامل وآلية التعويض كما قرر عقد الاجتماع الوزاري ال38 للدول الأعضاء في منظمة (أوبك) والمشاركة من خارجها في الأول من ديسمبر 2024.

ووفقا لبيان صادر عن التحالف وزعته أمانة (أوبك) في فيينا فإن التحالف حدد مستوى إنتاج دوله عند 7ر39 مليون برميل يوميا من 1 يناير حتى ديسمبر 2025.

وذكر المحللون الاقتصاديون أن هذا القرار يأتي على خلفية تراجع الطلب على الخام وضعف النمو الاقتصادي العالمي ولتعويض ارتفاع الإنتاج من العديد من منافسي التحالف وخاصة شركات النفط الصخري الأمريكية والتوقعات الاقتصادية الهشة في أكبر مستهلك للنفط في العالم وهو الصين.