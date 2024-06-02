سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء

سمو رئيس مجلس الوزراء يتلقى اتصالا من نظيره الفلسطيني للتهنئة بتعيين سموه في منصبه وتشكيل الحكومة الجديدة

2 يونيو، 2024
0 41 أقل من دقيقة

تلقى سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء اتصالا هاتفيا اليوم من دولة الدكتور محمد مصطفى رئيس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين في دولة فلسطين الشقيقة أعرب فيه عن خالص تهنئته بمناسبة صدور الأمر الأميري بتعيين سموه رئيسا لمجلس الوزراء وتشكيل الحكومة الجديدة وتمنياته لسموه بالتوفيق والسداد ولدولة الكويت دوام التقدم والاستقرار.

من جهته عبر سمو رئيس مجلس الوزراء عن خالص شكره لدولة رئيس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين في دولة فلسطين الشقيقة على مشاعره الطيبة التي تعكس عمق العلاقات الاخوية بين البلدين والشعبين الشقيقين.

المصدر
كونا
الوسوم
2 يونيو، 2024
0 41 أقل من دقيقة

مقالات ذات صلة

وزيرة الشؤون: ميكنة قطاعات الوزارة أولوية وحريصون على توفير الدعم لتخطي عقبات التحول الإلكتروني

2 يونيو، 2024

سمو رئيس مجلس الوزراء يستقبل رئيس وأعضاء مجلس إدارة الجهاز المركزي للمناقصات العامة

2 يونيو، 2024

مندوب دولة الكويت الدائم في جنيف: نجحنا في رفع تمثيل دولة فلسطين في منظمة الصحة العالمية

2 يونيو، 2024

سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح يؤدي اليمين الدستورية أمام مجلس الوزراء

2 يونيو، 2024

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى