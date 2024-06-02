سمو رئيس مجلس الوزراء يتلقى اتصالا من نظيره الفلسطيني للتهنئة بتعيين سموه في منصبه وتشكيل الحكومة الجديدة

سمو رئيس مجلس الوزراء يتلقى اتصالا من نظيره الفلسطيني للتهنئة بتعيين سموه في منصبه وتشكيل الحكومة الجديدة

تلقى سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء اتصالا هاتفيا اليوم من دولة الدكتور محمد مصطفى رئيس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين في دولة فلسطين الشقيقة أعرب فيه عن خالص تهنئته بمناسبة صدور الأمر الأميري بتعيين سموه رئيسا لمجلس الوزراء وتشكيل الحكومة الجديدة وتمنياته لسموه بالتوفيق والسداد ولدولة الكويت دوام التقدم والاستقرار.

من جهته عبر سمو رئيس مجلس الوزراء عن خالص شكره لدولة رئيس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين في دولة فلسطين الشقيقة على مشاعره الطيبة التي تعكس عمق العلاقات الاخوية بين البلدين والشعبين الشقيقين.