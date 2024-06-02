النائب الأول ووزير الدفاع والداخلية يهنئ سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح بتعيينه وليا للعهد

النائب الأول ووزير الدفاع والداخلية يهنئ سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح بتعيينه وليا للعهد

هنأ النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح اليوم الأحد سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح بمناسبة صدور الأمر الأميري بتعيين سموه وليا للعهد.

وذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية في بيان صحفي أن الشيخ فهد اليوسف بعث برسالة تهنئة باسمه ونيابة عن جميع منتسبي وزارتي الدفاع والداخلية أعرب فيها عن أسمى آيات التهاني وأصدق التبريكات بمناسبة صدور الأمر الأميري بتعيين سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح وليا للعهد.

وقال “يشرفني بالأصالة عن نفسي ونيابة عن جميع منتسبي وزارتي الدفاع والداخلية أن أرفع لمقام سموكم الكريم أسمى آيات التهاني وأصدق المباركات بمناسبة صدور الأمر الأميري بتعيينكم وليا للعهد”.

ودعا المولى عز وجل أن يعين سموكم على حمل هذه الأمانة وأن يمدكم بعونه وتوفيقه وأن يسدد خطاكم لما فيه عزة ورفعة كويتنا الغالية معربين لسموكم عن عظيم فخرنا واعتزازنا بمسيرتكم الحافلة بالعطاء والإخلاص والتفاني في حب الوطن حفظكم الله عضدا وسندا لحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه لاستكمال مسيرة النماء والازدهار في ظل القيادة الحكيمة والرشيدة لسموهما حفظهما الله ورعاهما.