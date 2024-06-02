معهد الأبحاث: بدء التسجيل بالدورة التدريبية الصيفية الـ45 لمرحلتي الثانوية والجامعية

أعلن معهد الكويت للأبحاث العلمية عن بدء التسجيل بالدورة التدريبية الصيفية ال45 لطلبة المرحلتين الثانوية والجامعية التي سينظمها المعهد من 14 يوليو حتى 15 أغسطس 2024.

وقالت مدير دائرة تنمية القوى العاملة بالمعهد منى الفيلكاوي في بيان صحفي اليوم لأحد إن التنظيم لهذه الدورات التدريبية الطلابية يأتي إيمانا بأهمية العنصر البشري كونه أحد أهم مصادر الثروة القومية.

وأضافت الفيلكاوي أن الدورات الطلابية تأتي تجسيدا لما ورد في نص المرسوم الأميري الصادر بشأن إنشاء المعهد والذي ينص على “تشجيع أبناء الكويت على ممارسة البحث العلمي وتنمية روح البحث لدى الجيل الناشئ”.

وبينت أن هذه الدورات حققت نجاحا كبيرا حيث استفاد منها في السنوات الماضية نحو 6278 طالبا وطالبة من المرحلة الثانوية والمرحلة الجامعية وفئة ذوي الاحتياجات الخاصة.

وأوضحت أن دورة هذا العام تم إعداد برنامج لها يسعى إلى تنمية عدة مهارات لدى الطلبة باستخدام أساليب تدريبية وعلمية والقيام بتجارب مختبرية وزيارات ميدانية وأنشطة ترفيهية ورياضية.

واشارت إلى عدد من البرامج العلمية التي ستطرح ومنها (لنصنع ما نتخيل) و(علم الأحياء الدقيقة) و(غذاء صحي لحياة أفضل) و(الطيور في حياتنا ولغاتها) و(استكشاف عالم الهندسة) و(عالم النانو) و(الهندسة الجينية).

وأكدت أن قبول طلبة المرحلة الثانوية مقتصر على طلبة وطالبات الصف ال10و ال11 (الفرع العلمي) على أن لا يقل المعدل الدراسي عن 75 بالمئة في حين سيقتصر قبول طلبة المرحلة الجامعية على الكليات العلمية من السنة الثانية فما فوق وطلبة كلية العلوم الحياتية وطلبة كلية الدراسات التكنولوجية على ألا يكون الطالب مسجلا في الفصل الصيفي ولا يقل معدله عن جيد أما طلبة المرحلة الجامعية من دول مجلس التعاون الخليجي فيشترط ألا يقل معدلهم الدراسي عن جيد جدا.

وحثت الفيلكاوي أولياء الأمور على تشجيع الطلبة بالانضمام لهذه الدورات لما لها من فائدة على مستقبلهم التعليمي والمهني مشيرة إلى أنها أسهمت بشكل إيجابي في إعداد الطلبة في مجالات الأبحاث المتاحة.

ودعت من يرغب بالتسجيل في هذه الدورة إلى زيارة الموقع الخاص بالتسجيل أو عن طريق الاتصال على الأرقام التالية 24989431-24989450 أو التواصل عبر البريد الالكتروني ([email protected]).