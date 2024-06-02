سمو أمير البلاد يستقبل سمو ولي العهد لأداء اليمين الدستورية بمناسبة تعيينه نائبا للأمير

استقبل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه بقصر السيف صباح اليوم سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح حفظه الله لأداء اليمين الدستورية بمناسبة تعيينه نائبا للأمير.

هذا وقد وجه حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه كلمة سامية هذا نصها:

“بسم الله الرحمن الرحيم

سمو الأخ الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح ولي العهد

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

نهنئ سموكم ونهنئ أنفسنا وشعب الكويت الكريم بتوليكم منصب ولي العهد راجين الله تعالى أن يوفقكم ويسدد على دروب الخير خطاكم لمواصلة النهضة التنموية لوطننا العزيز وما فيه الخير لأبنائه الأوفياء وصالح البلاد والعباد.. فسيروا على بركة الله تحيطكم عنايته ورعايته”.

وألقى سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح حفظه الله كلمة هذا نصها:

“بسم الله الرحمن الرحيم

حضرة صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت حفظكم الله ورعاكم

تلقيت بأصدق معاني التقدير والعرفان أمركم السامي بتزكيتي وليا للعهد مثمنا ببالغ الاعتزاز لإرادتكم السامية وعميق الشكر لثقتكم الغالية التي حظيت بها من لدن مقامكم السامي.

وإنني إذ استشعر شرف التكليف وعظم المسؤولية التي أنيطت بي وثقل الأمانة التي أحمل في عنقي أتحملها أمام الله ثم أمام سموكم وأمام الشعب الكويتي العزيز فإنني أعاهدكم بعزم وثبات بأن أكون دوما وافي القسم وحافظ العهد العضيد المتين والناصح الأمين لسموكم متفانيا بخدمة وطني أمينا على مصالحه محافظا على أمنه واستقراره راعيا لقيمه وأصالته ووحدته مجتهدا في رفعته وتقدمه ملتزما بتعاليم ديننا الإسلامي الحنيف ومتمسكا بثوابتنا الوطنية الراسخة.

وإنني في هذا المقام أتوجه إلى العلي القدير أن يعينني على حمل المسؤولية الغالية وأن أكون خير سند وعونا لقيادتكم الحكيمة ومؤازرا لجهدكم المبارك رافعا أكف الضراعة بأن يكلأ سموكم بحفظه وكريم عنايته.

كما نسأله جل شأنه أن يديم على وطننا الحبيب الأمن والاستقرار والمزيد من التقدم والرفعة في ظل قيادة سموكم الرشيدة وأن يسدد بالتوفيق على دروب الخير خطاكم.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته”.

حضر مراسم أداء القسم سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء وكبار المسؤولين بالدولة.