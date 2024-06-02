مؤسسة البترول الكويتية

مؤسسة البترول الكويتية تعلن أسعار الغاز المسال لشهر يونيو الجاري

2 يونيو، 2024
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أعلنت مؤسسة البترول الكويتية اليوم الأحد الأسعار الجديدة لغازي البترول المسال (البروبان) و(البيوتان) لشهر يونيو الجاري.

وقالت المؤسسة في بيان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن الطن المتري الواحد من غاز (البروبان) سيباع ب 580 دولارا أمريكيا خلال يونيو الجاري في حين سيباع الطن المتري الواحد من غاز (البيوتان) بـ565 دولارا.

ويستخدم غازا البترول المسال (البروبان) و(البيوتان) في صناعة البتروكيماويات إضافة إلى استخدامات أخرى كوقود الطبخ والتدفئة وغيرها من الاستخدامات.

وتتأثر أسعار الغاز المسال بأسعار النفط في الأسواق العالمية ارتفاعا وانخفاضا باعتبارها محددا رئيسيا لأسعار هذه المواد إضافة إلى تأثرها بقوى العرض والطلب في السوق وعوامل أخرى.

المصدر
كونا
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2 يونيو، 2024
0 38 أقل من دقيقة

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