صدور مرسوم بتشكيل مجلس إدارة الجهاز المركزي للمناقصات العامة

نشرت الجريدة الرسمية (الكويت اليوم) في عددها 1689 الصادر اليوم الأحد مرسوما بتشكيل مجلس إدارة الجهاز المركزي للمناقصات العامة وفيما يلي نص المرسوم:

“مرسوم رقم 81 لسنة 2024

بتشكيل مجلس إدارة الجهاز المركزي للمناقصات العامة

بعد الاطلاع على الدستور وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذي القعدة 1445هـ الموافق 10 مايو 2024م،

وعلى القانون رقم 49 لسنة 2016 بشأن المناقصات العامة، المعدل بالقانون رقم 74 لسنة 2019،

وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 431 لسنة 2024 بتحديد الوزير المختص بخصوص القانون رقم 49 لسنة 2016 بشأن المناقصات العامة،

وبناء على عرض نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء،

وبعد موافقة مجلس الوزراء

رسمنا بالآتي

مادة أولى

يشكل مجلس إدارة الجهاز المركزي للمناقصات العامة لمدة أربع سنوات غير قابلة للتجديد، على النحو التالي:

عصام داود أحمد المرزوق رئيسا – متفرغا. هيفاء فهد حمود الجارالله نائبا للرئيس – متفرغا. عبدالله محمد عبدالله ذياب – عضوا. د. عبدالله أحمد حجي الخياط – عضوا. أحمد علي أحمد قاسم – عضوا. أسامة خالد عبدالله بودي – عضوا. طيبة يوسف مبارك القبندي – عضوا.

مادة ثانية

على نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

أمير الكويت

مشعل الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء

أحمد عبدالله الأحمد الصباح

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء

شريده عبدالله سعد المعوشرجي

صدر بقصر السيف في: 20 ذي القعدة 1445 هـ.

الموافق: 28 مايو 2024م”.