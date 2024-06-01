صدور أمر أميري بتزكية الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح وليا للعهد

صدور أمر أميري بتزكية الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح وليا للعهد

صدر اليوم السبت أمر أميري بتزكية الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح وليا للعهد.

وفيما يلي نص الأمر الأميري:

“أمر أميري

بعد الاطلاع على الدستور .

وعلى القانون رقم 4 لسنة 1964م في شأن توارث الإمارة .

وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 6 شوال 1445 هـ الموافق 15 أبريل 2024م بتعيين رئيس مجلس الوزراء.

وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذي القعدة 1445هـ الموافق 10 مايو 2024م.

وعلى المرسوم رقم 73 الصادر بتاريخ 4 ذي القعدة 1445هـ الموافق 12 مايو 2024م بتشكيل الوزارة.

أمرنا بالأتي:

مادة (1) :

يزكى الشيخ / صباح خالد الحمد المبارك الصباح وليا للعهد.

مادة (2) :

على رئيس مجلس الوزراء عرض أمرنا هذا على مجلس الوزراء لاتخاذ الإجراءات الدستورية المناسبة.

مادة (3) :

يعمل بأمرنا هذا من تاريخ صدوره، وينشر بالجريدة الرسمية.

أمير الكويت

مشعل الأحمد الجابر الصباح

صدر بقصر السيف:

بتاريخ: 24 ذي القعدة 1445هـ

الموافق 1 يونيو 2024م