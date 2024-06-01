الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح

صدور أمر أميري بتزكية الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح وليا للعهد

1 يونيو، 2024
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صدر اليوم السبت أمر أميري بتزكية الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح وليا للعهد.

وفيما يلي نص الأمر الأميري:

“أمر أميري

  • بعد الاطلاع على الدستور .
  • وعلى القانون رقم 4 لسنة 1964م في شأن توارث الإمارة .
  • وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 6 شوال 1445 هـ الموافق 15 أبريل 2024م بتعيين رئيس مجلس الوزراء.
  • وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذي القعدة 1445هـ الموافق 10 مايو 2024م.
  • وعلى المرسوم رقم 73 الصادر بتاريخ 4 ذي القعدة 1445هـ الموافق 12 مايو 2024م بتشكيل الوزارة.

أمرنا بالأتي:

مادة (1) :

يزكى الشيخ / صباح خالد الحمد المبارك الصباح وليا للعهد.

مادة (2) :

على رئيس مجلس الوزراء عرض أمرنا هذا على مجلس الوزراء لاتخاذ الإجراءات الدستورية المناسبة.

مادة (3) :

يعمل بأمرنا هذا من تاريخ صدوره، وينشر بالجريدة الرسمية.

أمير الكويت

مشعل الأحمد الجابر الصباح

صدر بقصر السيف:
بتاريخ: 24 ذي القعدة 1445هـ
الموافق 1 يونيو 2024م

المصدر
كونا
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1 يونيو، 2024
0 58 دقيقة واحدة

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